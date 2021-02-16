В 2020 году Китай впервые стал лидером среди импортеров украинского зерна. Стоимость закупок составила 1,855 миллиардов долларов, что обеспечило около 20% зернового экспорта Украины.
Об этом пишет издание Elevatorist.com со ссылкой на информацию Национального научного центра «Институт аграрной экономики».
— За три года, начиная с 2018 года, эта страна увеличила объемы закупок зерна из Украины более чем в 3 раза, подчеркнул ученый. При этом доля Китая в стоимостных объемах отечественного экспорта зерновых увеличилась с 8,9% 2019 до 19,7% в прошлом году, — отметил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Николай Пугачев.
Всего за 2020 год Украина экспортировала 51,3 миллионов тонн зерна на 9,4 миллиардов долларов. Объем поставок в 3,7 раз больше показателя 2010 года и в тоже время на 10% меньше 2019 года.
— Характерной чертой 2020 стало вытеснение Египта с первой позиции в рейтинге крупнейших импортеров российских зерновых, которую тот традиционно занимал с 2011 года, и дальнейшее усиление позиций Китая, — сообщил Николай Пугачев.
Египет, переместился на второе место в топ-10, в прошлом году закупил украинского зерна на 15% меньше, чем 2019. Индонезия в 2019 занимала лишь шестое место, а по итогам прошлого года переместилась на третье. Объемы поставок отечественной зернопродукции в Испанию сократились на 29%. Кроме того, в 2020 году Южная Корея и Ливия вытеснили из топ-10 импортеров украинского зерна Израиль и Италию.
В десятку крупнейших покупателей украинского зерна по итогам 2020 года вошли:
Поставки за рубеж в разрезе культур:
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В 2020 году Китай впервые стал лидером среди импортеров украинского зерна. Стоимость закупок составила 1,855 миллиардов долларов, что обеспечило около 20% зернового экспорта Украины.
Об этом пишет издание Elevatorist.com со ссылкой на информацию Национального научного центра «Институт аграрной экономики».
— За три года, начиная с 2018 года, эта страна увеличила объемы закупок зерна из Украины более чем в 3 раза, подчеркнул ученый. При этом доля Китая в стоимостных объемах отечественного экспорта зерновых увеличилась с 8,9% 2019 до 19,7% в прошлом году, — отметил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Николай Пугачев.
Всего за 2020 год Украина экспортировала 51,3 миллионов тонн зерна на 9,4 миллиардов долларов. Объем поставок в 3,7 раз больше показателя 2010 года и в тоже время на 10% меньше 2019 года.
— Характерной чертой 2020 стало вытеснение Египта с первой позиции в рейтинге крупнейших импортеров российских зерновых, которую тот традиционно занимал с 2011 года, и дальнейшее усиление позиций Китая, — сообщил Николай Пугачев.
Египет, переместился на второе место в топ-10, в прошлом году закупил украинского зерна на 15% меньше, чем 2019. Индонезия в 2019 занимала лишь шестое место, а по итогам прошлого года переместилась на третье. Объемы поставок отечественной зернопродукции в Испанию сократились на 29%. Кроме того, в 2020 году Южная Корея и Ливия вытеснили из топ-10 импортеров украинского зерна Израиль и Италию.
В десятку крупнейших покупателей украинского зерна по итогам 2020 года вошли:
Поставки за рубеж в разрезе культур:
Ранее сообщалось, что николаевский аграрий, депутат областного совета Руслан Нерода раскритиковал Государственную налоговую службу, которая принялась массово штрафовать фермеров за нарушения в хранении горючего.