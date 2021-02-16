В 2020 году Китай впервые стал лидером среди импортеров украинского зерна. Стоимость закупок составила 1,855 миллиардов долларов, что обеспечило около 20% зернового экспорта Украины.

Об этом пишет издание Elevatorist.com со ссылкой на информацию Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

— За три года, начиная с 2018 года, эта страна увеличила объемы закупок зерна из Украины более чем в 3 раза, подчеркнул ученый. При этом доля Китая в стоимостных объемах отечественного экспорта зерновых увеличилась с 8,9% 2019 до 19,7% в прошлом году, — отметил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Николай Пугачев.

Всего за 2020 год Украина экспортировала 51,3 миллионов тонн зерна на 9,4 миллиардов долларов. Объем поставок в 3,7 раз больше показателя 2010 года и в тоже время на 10% меньше 2019 года.

— Характерной чертой 2020 стало вытеснение Египта с первой позиции в рейтинге крупнейших импортеров российских зерновых, которую тот традиционно занимал с 2011 года, и дальнейшее усиление позиций Китая, — сообщил Николай Пугачев.

Египет, переместился на второе место в топ-10, в прошлом году закупил украинского зерна на 15% меньше, чем 2019. Индонезия в 2019 занимала лишь шестое место, а по итогам прошлого года переместилась на третье. Объемы поставок отечественной зернопродукции в Испанию сократились на 29%. Кроме того, в 2020 году Южная Корея и Ливия вытеснили из топ-10 импортеров украинского зерна Израиль и Италию.

В десятку крупнейших покупателей украинского зерна по итогам 2020 года вошли:

Египет — $1,12 млрд (11,9% от общей выручки),

Индонезия — $547 млн (5,8%),

Испания — $543 млн (5,8%),

Нидерланды — $519 млн (5,5%),

Турция — $473 млн (5%),

Тунис — $347 млн (3,7%),

Бангладеш — $317 млн (3,4%),

Корея — $282 млн (3%),

Ливия — $265 млн (2,8%).

Поставки за рубеж в разрезе культур:

кукурузы — 27,9 млн т или на 14% меньше показателя 2019 года и почти в 7 раз больше результата 2010 года,

пшеницы — 18,1 млн т, -10% от прошлого году, но в 3,7 раза больше показателя 2010 года,

ячменя — 5 млн т (+22%),

ржи — 5 тыс. т (-63%).

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