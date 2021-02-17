Ирпенский исправительный центр в Киевской области стал первый пенитенциарым учреждением для продажи. Его выставили на аукцион.
Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.
По словам министра, 70% поступлений от продажи будет потрачено на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам. Еще 30% пополнит государственный бюджет.
— Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева — welcome по ссылке ниже, — написал Денис Малюська.
Кроме того, он анонсировал появление новых лотов на продажу в скором времени.
Ранее сообщалось, что в 2021 году в ведомстве планируют приватизацию менее четырех исправительных учреждений. Средства от их продажи будут распределять для нового строительства.
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Ирпенский исправительный центр в Киевской области стал первый пенитенциарым учреждением для продажи. Его выставили на аукцион.
Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.
По словам министра, 70% поступлений от продажи будет потрачено на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам. Еще 30% пополнит государственный бюджет.
— Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева — welcome по ссылке ниже, — написал Денис Малюська.
Кроме того, он анонсировал появление новых лотов на продажу в скором времени.
Ранее сообщалось, что в 2021 году в ведомстве планируют приватизацию менее четырех исправительных учреждений. Средства от их продажи будут распределять для нового строительства.