Китай на сегодняшний день является самым крупным торговым партнером Евросоюза, обогнав США еще в 2020 году.

Об этом сообщает ВВС.

Торговля между Китаем и ЕС в прошлом году составила 709 млрд долларов по сравнению с 671 млрд долларов импорта и экспорта из США.

Хотя экономика Китая пострадала в первом квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса, ее восстановление в конце года стимулировало спрос на товары из ЕС. Китай был единственной крупной мировой экономикой, где в 2020 году наблюдался рост, что стимулировало спрос на европейские автомобили и предметы роскоши.

В свою очередь экспорт из Китая в Европу также выиграл от высокого спроса на медицинское оборудование и электронику.

«В 2020 году Китай был основным партнером ЕС. Этот результат был обусловлен увеличением импорта (+5,6%) и экспорта (+2,2%)», - говорится в сообщении Евростата, статистического управления ЕС.

Согласно данным Евростата, опубликованным в понедельник, 15 февраля, торговый дефицит ЕС с Китаем также вырос с 199 милилардов долларов до 219 милилардов долларов.

Ранее сообщалось, что Украина утроила объемы поставок зерна в Китай за последние три года