Чиновники регионального филиала «Укрзализныци», вероятно, по отработанной схеме разворовывали государственные средства, которые им выделяли на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Начальник Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгений Макаров рассказал, что служащие регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» оформили ряд договоров на выполнение подрядных работ, чтобы присвоить средства.

— Фактически ремонт сделали собственными силами, а средства перечислили другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы. Сумма нанесенного ущерба составляет свыше 4,5 миллиона гривен, - рассказал Евгений Макаров.

Правоохранители провели 7 обысков на территории Киева, Киевской и Черниговской областей. По месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли бухгалтерию и документы, которые, по их данным, свидетельствуют о преступной деятельности. Также изъяли компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.

Полиция открыла дело по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Досудебное расследование по делу продолжается.

Напомним, что сотрудники СБУ в Николаеве разоблачили схему присвоения 2,5 миллионов гривен на ремонте двигателей для поездов «Укрзалізниці», в хищении подозревают служащих «Одесской железной дороги» и подрядчиков.