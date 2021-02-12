Сотрудники СБУ в Николаеве разоблачили схему присвоения 2,5 миллионов гривен на ремонте двигателей для поездов «Укрзалізниці», в хищении подозревают служащих «Одесской железной дороги» и подрядчиков.

Об этом пишет пресс-служба Управления СБУ в Николаевской области.

По информации СБУ, согласно условиям договора подрядчики должны были провести полный ремонт узлов и агрегатов. Однако, действуя в сговоре со служащими «Укрзалізниці», они выполнили лишь косметический ремонт двигателей.

Экспертиза показала, что после ремонта двигателя в нем остался старый блок, который по договору следовало заменить на новый. В СБУ также задокументировали другие факты невыполнения подрядчиками положенных работ.

Так, некачественная замена некоторых агрегатов повлекла за собой выход оборудования из строя уже через несколько дней после эксплуатирования узла. По оценке экспертов, из-за противоправных действий госпредприятие понесло убытки в сумме около 2,5 миллионов гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 3 статьи 191 «Присвоение, растрата имущества», а также провели обыски и экспертизы, в ходе которых подтвердили факты некачественного ремонта двигателей. В данный момент на «отремонтированные» узлы и агрегаты, установленные на дизель-поезда депо «Николаев», наложен арест.

Напомним, в августе 2020 года сотрудники «Пассажирского вагонного депо Николаев» присвоили средства, выделенные на ремонт неработающего вагона, чем нанесли материальный ущерб государству более чем на 200 тысяч гривен.