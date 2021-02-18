Американская фармацевтическая компания Pfizer до сих пор не поставила в ЕС около 10 миллионов доз вакцин против COVID-19 - они должны были поступить в декабре.

Об этом сообщает Reuters



Отмечается, что эти 10 миллионов составляют треть от запланированных поставок.



Один из чиновников ЕС, который участвовал в переговорах с производителями вакцин, заявил, что компания обязалась предоставить эти дозы до конца марта.

Сообщается, что на этой неделе Pfizer доставил в ЕС 4,8 миллиона доз вакцины COVID-19, которую он разработал вместе с немецким партнером BioNTech.



Отмечается, что Pfizer обязан выпускать 3,5 млн доз в неделю с начала января. Между тем, ранее сообщалось, что Pfizer планирует вдвое сократить время на производство вакцины против коронавируса. Больший объем доставки на этой неделе свидетельствует о том, что компания увеличивает поставки, чтобы компенсировать предыдущий дефицит.



Pfizer отказался от комментариев, заявив, что графики его поставок конфиденциальны.



Кроме того, в ЕС с задержками поставляют вакцины британской компании AstraZeneca Plc и американской Moderna.

Ранее сообщалось, что в Японии на помойку отправятся огромные объемы антикоронавирусной вакцины производства компании Pfizer. А все потому, что Япония приобрела немало вакцины, но почти не закупила специальных шприцов для нее. А длительное хранение вакцины невозможно в силу определенных причин.