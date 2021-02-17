В Японии на помойку отправятся огромные объемы антикоронавирусной вакцины производства компании Pfizer. А все потому, что Япония приобрела немало вакцины, но почти не закупила специальных шприцов для нее. А длительное хранение вакцины невозможно в силу определенных причин.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Прививку от коронавируса должны были получить 72 миллиона граждан Японии. Однако японское правительство не смогло закупить достаточно специальных шприцов для вакцинации, а это приведет к тому, что препарат смогут получить около 60 млн человек.

Проблема в том, что свою вакцину компания Pfizer поставляет в специальном флаконе, рассчитанном на шесть доз, а для их извлечения нужен специальный шприц, которых не хватает. А пока будут докупаться шприцы, миллионы доз с ограниченным сроком хранения могут просто испортиться.

— Закупить необходимое количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями,, - рассказал генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като Японии.

Ранее сообшалось, что Мексика пожалуется в Совбез ООН по поводу неравного доступа к COVID-вакцинам.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить кампанию по вакцинации, чтобы препарата хватило менее состоятельным странам.