Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить кампанию по вакцинации, чтобы препарата хватило менее состоятельным странам.

— Просим все страны, которые имеют такую возможность: остановитесь, подождите другие группы (стран, где еще не начали вакцинацию, - прим.). Вместо того чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это надо вместе, — заявила в интервью BBC пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

В ВОЗ ранее также раскритиковали решение Европейского Союза установить ограничения на экспорт вакцин от коронавируса. Вице-президент Организации Марианджела Симао назвала его «очень тревожной тенденцией».

Организация не впервые критикует развитые страны из-за неравномерного распределения вакцин в мире. В середине января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мир находится «на грани катастрофического морального провала».

Напмоним, в феврале 2020 года Украина получит 117 тысяч доз американской вакцины от Pfizer и BioNTech — их распределят между работниками больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной.