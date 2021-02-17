Власти Мексики намерены подать в Совет безопасности ООН жалобу относительно неравного доступа к вакцинам от болезни COVID-19.

Об этом заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, сообщает Reuters.

— В странах, производящих вакцины, очень высокий уровень вакцинации населения, а в странах Латинской Америки и Карибского бассейна — гораздо меньше, — заявил Марсело Эбрард.

Чиновник добавил, что такая ситуация «нечестная».

В то же время президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил, что правительство хотело бы, чтобы ООН решила проблему накопления вакцин и «справедливости», чтобы все страны имели возможность вакцинировать собственное население.

Мексика уже подписала соглашения с международными фармацевтическими компаниями по поставкам миллионов доз вакцин для 126 млн своего населения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить кампанию по вакцинации, чтобы препарата хватило менее состоятельным странам.