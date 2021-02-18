Facebook заблокирует возможность австралийским пользователям просматривать и обмениваться новостями, размещенными на платформе — это стало ответом на законопроект австралийских властей, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.

Об этом сообщил руководитель Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон, передает «Украинская правда».

— Предложенный закон принципиально неправильно понимает отношения между нашей платформой и авторами, которые используют ее для обмена новостным содержанием. Это поставило нас перед суровым выбором: попытаться соблюдать закон, который игнорирует реалии этих отношений, или не разрешать новости на нашей платформе в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем последнее, — сказал он.

По словам Уильяма Истона, это новое австралийское законодательство создает прецедент, когда правительство решает, сколько платит сторона, которая уже получает выгоду от бесплатной услуги.

Отмечается, что обмен между Facebook и авторами новостей идет на пользу последним, тогда как для компании прибыль от новостного бизнеса минимальная: новости составляют менее 4% содержимого, которое люди видят в своих лентах.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 4184, который обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет. Речь идет о технологических гигантах — Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com.