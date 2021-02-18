Криптовалюта Bitcoin ночью 18 февраля впервые достигла цены в 52,6 тысячи долларов, после чего зафиксировалась на уровне около 52 тысяч.
Об этом известно из данных Coindesk.
По состоянию на 9:59 по Киеву цена криптовалюта установилась на 51,95 тысячи долларов (+1,93%).
Вторая по распространенности криптовалюта Ethereum также побила свой ценовой рекорд и ночью достигла 1915 долларов. Сейчас котировки установились на уровне 1894 долларов (+5,33%).
Ранее, 11 февраля, старейший и один из крупнейших банков США Bank of New York Mellon Corp сообщил, что до конца года позволит операции с Bitcoin и другими криптовалютами.
В этот же день компания Mastercard заявила, что вводит транзакции с криптовалютами, а также работает вместе с центральными банками стран над созданием новых виртуальных валют.
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Криптовалюта Bitcoin ночью 18 февраля впервые достигла цены в 52,6 тысячи долларов, после чего зафиксировалась на уровне около 52 тысяч.
Об этом известно из данных Coindesk.
По состоянию на 9:59 по Киеву цена криптовалюта установилась на 51,95 тысячи долларов (+1,93%).
Вторая по распространенности криптовалюта Ethereum также побила свой ценовой рекорд и ночью достигла 1915 долларов. Сейчас котировки установились на уровне 1894 долларов (+5,33%).
Ранее, 11 февраля, старейший и один из крупнейших банков США Bank of New York Mellon Corp сообщил, что до конца года позволит операции с Bitcoin и другими криптовалютами.
В этот же день компания Mastercard заявила, что вводит транзакции с криптовалютами, а также работает вместе с центральными банками стран над созданием новых виртуальных валют.