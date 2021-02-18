Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 1,8 миллиона гривен на содержание кладбищ до средины июня 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники в четверг, 18 февраля объявили тендер по уходу за городскими кладбищами с ожидаемой стоимостью работ в 1 миллион 800 тысяч гривен, который подрядчик должен будет осуществлять до 15 июня декабря 2021.

В соответствии с тендерной документацией победитель будущего аукциона должен будет осуществлять уход за Центральным городским кладбищем, Корабельным (2 кладбища), на Водопое, в Соляных, за Терновским кладбищем, Широкобальским, Матвеевским (2 кладбища), Варваровским, Древнерусским, Интернациональным, за кладбищем в микрорайоне Большая Корениха, и за кладбищем в микрорайоне Малая Корениха.

Подрядчик должен будет подметать территории, загружать мусор вручную, нагружать и вывозить мусор специализированным транспортом, загружать мусор и снег вручную, вывозить снег, посыпать дорожки песком, очищать территории от снега механизированным способом и прочее.

Напомним, что в феврале 2017 сообщалось, что в Николаеве из четырех городских кладбищ статус открытого имеет только Новоматвеевское. При этом мест для новых захоронений через 3 месяца там уже не останется.

Стоит отметить, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич вариант размещения кладбища на Херсонском шоссе, 112 не поддерживает, поскольку там две железнодорожных ветки, две линии газа высокого давления, проходит линия электропередач, а это выгодно для будущей промышленной застройки.

Помимо этого Александр Сенкевич пригрозил привозить пустые гробы к структуре, которая тормозит создание нового кладбища.

До этого Александр Сенкевич согласовал с министром обороны Украины Степаном Полтораком вопрос размещения нового городского кладбища в районе села Калиновка, где ранее размещалась радиолокационная станция Это 7 километров от областного центра по Баштанскому шоссе.

Директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк доложил мэру Николаева Александру Сенкевичу, что за полгода, пока тот был отстранён от должности, вопрос со строительством нового городского кладбища никак не решился.

Коммунальное предприятие Николаевского городского совета «Капитальное строительство города Николаева» провалило тендер на постройку кладбища в промзоне, против которой выступал городской голова Александр Сенкевич.

В свою очередь Александр Сенкевич считает, что на Херсонском шоссе лучше сделать «отстойник» для грузовиков, чем новое городское кладбище.

Также Сенкевич заявил, что из-за переполненности городских кладбищ людей приходится захоранивать на проездах транспорта между старыми могилами.



