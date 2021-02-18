Госкомпания «Нафтогаз Украины» вложит в добычу и переработку газа 7,3 миллиарда долларов до 2025 года. В следующие четыре года компания потратит в этой области еще 14 миллиардов долларов.

Об этом заявил исполнительный директор компании Отто Ватерландер на презентации стратегии «Нафтогаз – 2025».

Таким образом, на 2021 год компания запланировала вложить в добычу газа 0,9 миллиарда долларов, в 2022-м – 1,5 миллиарда долларов, в 2023-м – 1,3 миллиарда долларов, в 2024-м – 1,6 миллиарда долларов, а в 2025-м – 1,9 миллиарда долларов.

Компания займется совместными инвестициями с привлечением международных партнеров. При этом с 2023 года доля инвестиций в новые месторождения может превысить инвестиции в уже находящиеся в разработке.

Напомним, и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно вынести на рассмотрение Кабмина вопрос об увольнении главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, а также расторжения контрактов с членами наблюдательного совета компании.