И.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно вынести на рассмотрение Кабмина вопрос об увольнении главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, а также расторжения контрактов с членами наблюдательного совета компании.

Об этом сообщает LB.ua, обнародовав фотокопию письма Витренко Шмыгалю, датированного 12 февраля.

В качестве обоснования необходимости вынесения жестких кадровых решений Юрий Витренко называет:

— невыполнение «Нафтогазом» утвержденных правительством показателей добычи газа. Согласно распоряжению Кабмина №161-р от 20.03.2019 и постановлению №351 от 26.04.2017, уровень добычи в 2019 и 2020 годах должен был составлять не менее 18,2 и 20,1 млрд кубометров соответственно. Однако добыто было 15 и 14,9 млрд кубометров;

— планы НАК относительно дальнейшего сокращения объемов добычи. В 2021-2025 ожидается сокращение добычи до 9,9-12,5 млрд кубометров в год;

— результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности «Нафтогаза» с 1 марта 2018 по 31 декабря 2019 года, которую провела Госаудитслужба. Обнаруженные в АО «Укртрансгаз» нарушения на сумму 37,3 млрд гривень привели к занижению уплаченных «Нафтогазом» дивидендов на 35,2 млрд гривень. Отметим, что в указанный период Витренко был исполнительным директором «Нафтогаза».

Юрий Витренко предлагает «безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства НАК «Нафтогаз Украины», прекращения контрактов с членами набсовета и проведения конкурсов на замещение соответствующих должностей.

Кроме того, он выступает за проведение аудита финансовой деятельности НАК и приведение бухгалтерского учета «в соответствие с требованиями международных стандартов» бухучета.

Согласно действующему законодательству, уволить главу правления «Нафтогаза» может наблюдательный совет. Он состоит из пяти членов: трех независимых и двух от государства.

В то же время, Кабинет министров как распорядитель 100% акций НАК, может прекратить полномочия любого из членов или всего состава набсовета, а также назначить новый набсовет.

Напомним, 28 января, Верховная рада Украины опять отказалась назначить новым министром энергетики Юрия Витренко.