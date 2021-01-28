В четверг, 28 января, Верховная рада Украины опять отказалась назначить новым министром энергетики Юрия Витренко.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За него проголосовали лишь 204 парламентария при 226 минимально необходимых.

При этом ранее комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение Юрия Витренко первым вице-премье-министром — министром энергетики Украины.