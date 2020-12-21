Бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко назначили на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики. Ольгу Буславец с должности первого зама и исполняющего обязанности министра уволили.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в Кабинете министров.
Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, 21 декабря.
Ранее сообщалось, что первый заместитель министра энергетики Украины Ольга Буславец написала заявление на увольнение с занимаемой должности.
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Бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко назначили на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики. Ольгу Буславец с должности первого зама и исполняющего обязанности министра уволили.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в Кабинете министров.
Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, 21 декабря.
Ранее сообщалось, что первый заместитель министра энергетики Украины Ольга Буславец написала заявление на увольнение с занимаемой должности.