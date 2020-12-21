Бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко назначили на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики. Ольгу Буславец с должности первого зама и исполняющего обязанности министра уволили.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Кабинете министров.

Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, 21 декабря.

Ранее сообщалось, что первый заместитель министра энергетики Украины Ольга Буславец написала заявление на увольнение с занимаемой должности.