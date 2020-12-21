Первый заместитель министра энергетики Украины Ольга Буславец написала заявление на увольнение с занимаемой должности.

О решении подать в отставку Ольга Буславец сообщила на своей странице в Facebook.

Комментировать причины своего решения она отказалась, однако написала, что позднее их объяснит.

«Прошу уволить меня с должности первого заместителя министра энергетики Украины с 22 декабря 2020», — говорится в заявлении, которое она опубликовала.

Напомним, 16 апреля Кабинет министров назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды — исполняющего обязанности министра. Она исполняла обязанности министра до 20 ноября.