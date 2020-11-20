На внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.
Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.
— Правительство приняло решение о признании утратившим силу распоряжения Кабинета министров от 3 июня 2020 № 604 («О временном возложении исполнения обязанностей Министра энергетики на Буславец О.А.»), — написал он.
Новым временным исполняющим обязанности министра энергетики будет заместитель Ольги Буславец Юрий Николаевич Бойко.
Напомним, президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака.
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На внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.
Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.
— Правительство приняло решение о признании утратившим силу распоряжения Кабинета министров от 3 июня 2020 № 604 («О временном возложении исполнения обязанностей Министра энергетики на Буславец О.А.»), — написал он.
Новым временным исполняющим обязанности министра энергетики будет заместитель Ольги Буславец Юрий Николаевич Бойко.
Напомним, президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов