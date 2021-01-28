Комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение Юрия Витренко первым вице-премье-министром — министром энергетики Украины.
Об этом сообщил глава комитета Андрей Герус в своем Telegram-канале.
За это проголосовали 14 членов комитета. 2 проголосовали против и 2 воздержались.
Напомним, что бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко назначили на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики в декабре.
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Комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение Юрия Витренко первым вице-премье-министром — министром энергетики Украины.
Об этом сообщил глава комитета Андрей Герус в своем Telegram-канале.
За это проголосовали 14 членов комитета. 2 проголосовали против и 2 воздержались.
Напомним, что бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко назначили на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики в декабре.