Комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение Юрия Витренко первым вице-премье-министром — министром энергетики Украины.

Об этом сообщил глава комитета Андрей Герус в своем Telegram-канале.

За это проголосовали 14 членов комитета. 2 проголосовали против и 2 воздержались.

Напомним, что бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко назначили на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики в декабре.