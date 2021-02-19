Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с марта возобновляет часть рейсов, которые ранее были отменены из-за карантина. Также по наиболее популярным направлением будет увеличена частота рейсов.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

В частности, с начала марта будут возобновлены полеты из Киева в Женеву и Прагу, а с конца марта — из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев. Также будет восстановлено сообщение между Одессой и Стамбулом.

Также запускают дополнительные рейсы по направлениям: Киев (KBP) — Дели (DEL) — Киев (KBP) — 25.02, 05.03, 13.03, 18.03; Киев (KBP) — Ташкент (TAS) — Киев (KBP) — 28.02, 10.03, 21.03, 31.03, обратный рейс на следующий день.

В авиакомпании отметили, что планируется увеличение частоты рейсов до 6 в неделю по направлению Киев-Дубай. С мая хотят увеличить до 21 рейса в неделю из Украины в Стамбул.

Кроме этого в марте МАУ увеличит частоту полетов до 7 раз в неделю по следующим направлениям:

Киев (KBP) — Амстердам (AMS) — Киев (KBP)

Киев (KBP) — Париж (CDG) — Киев (KBP)

Киев (KBP) — Милан (MXP) — Киев (KBP)

Киев (KBP) — Тбилиси (TBS) — Киев (KBP)

Киев (KBP) — Ереван (EVN) — Киев (KBP)

Начиная с мая до 14 рейсов в неделю увеличат полеты по направлению Киев (KBP) — Тель-Авив (TLV) — Киев (KBP).

Напомним, с 1 марта из Николаевского аэропорта можно будет улететь в Шарм-эль-Шейх. Также с конца марта возобновляются рейсы в Киев, а с мая открывается полетная программа в Анталию.