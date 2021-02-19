В 2021 году производство одного корвета для Военно-Морских сил ВС Украины получит 3,8 миллиарда гривен финансирования.

Об этом пишет Украинский милитарный портал, ссылаясь на Паспорт бюджетной программы Минобороны на 2021 год.

Затраты на приобретение одного корвета из государственного бюджета в 2021 году займут 3,8 миллиарда гривен (137 миллионов долларов).

Эти средства направятся на производство корвета типа Ada, разработанного в Турции, его изготовят для нужд украинского флота.

Торжественная закладка корабля состоится через несколько месяцев, о чем ранее рассказал Командующий национальным флотом контрадмирал Алексей Неижпапа.

— Через несколько месяцев будет заложен корвет. И для этого всего нужен подготовленный личный состав, - сказал на торжествах по случаю начала нового учебного года на ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа.

Напомним, контракты на локализированное изготовление турецких кораблей для ВМСУ на николаевском заводе «Океане» подпишут до конца апреля 2021 года.