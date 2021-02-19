Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства и торговый представитель Украины Тарас Качка.

Так, из стран в 2020 году импорт сократился на 29%. Теперь Содружество имеет в структуре нашего импорта 15,6%. В то же время в структуре нашего экспорта СНГ имеет только 12,1%, в том числе Россия — 5,5%.

В другие страны мира (вне СНГ) экспорт почти не сократился, а вот импорт уменьшился на 6,2%. Сейчас 40,7% торгового оборота Украины приходится на Европейский Союз. Несмотря на сокращение импорта на 6,2% и экспорта на 11,3%, ЕС остается с наибольшей долей в структуре украинской торговли.

В 2020 году значительно вырос экспорт в Китай — на 98%. Теперь Китай имеет в структуре нашей торговли большую долю, чем весь СНГ: 14,5% экспорта и 15,4% импорта.

Доля США осталась неизменной: 3,8% торговли, 2,0% экспорта и 5,5% импорта. Доля торговли с Турцией выросла на 0,2% — теперь она составляет 4,7%.

Напомним, с 1 июня 2020 по 12 февраля 2021 Украина экспортировала 30,12 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 7,8 миллионов тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.