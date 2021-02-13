С 1 июня 2020 по 12 февраля 2021 Украина экспортировала 30,12 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 7,8 миллионов тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

Об этом сообщает информационно-аналитический портал АПК.



Было экспортировано 13,194 миллионов тонн пшеницы (на 2,885 миллиона тонн меньше, чем на 12 февраля 2020 года); 12,459 миллионов тонн кукурузы (более чем 5 миллионов тонн меньше) 3,955 миллионатонн ячменя (на 48 тысяч тонн быльше) 1,7 тысяч тонн ржи (на 3,3 тысячи тонн меньше).



Кроме того, за указанный период отправлено на экспорт 88,7 тысяч тонн пшеничной муки (на 146,3 меньше).



Напомним, что украинский экспорт сократился в начале года, импорт - вырос. В январе внешняя торговля Украины сократилась на 140 миллионов долларов. Экспорт упал на 5%.

Напомним, в 2020 году промышленное производство упало на 5,2%, но в декабре 2020-го впервые с мая 2019 года зафиксировали рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 4,8%.