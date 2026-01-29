«У мене мільйон питань», — очаківський екскомандир 73-го центру ССО заявив на суді, що чекає на допит Бичкова

Едуард Шевченко знаходиться у СІЗО з 2023 року. Фото: МикВісті

Обвинувачений у державній зраді колишній командир 73-го морського центру ССО, який працював у Очаківській міській раді, заявив, що не розуміє, чому свідок у його справі мер Сергій Бичков не приходить на допит.

Про це він сказав під час судового засідання 28 січня, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що Сергій Бичков фактично є основним свідком у справі його колишнього підлеглого і екскомандира 73-го морського центру спецоперацій Едуарда Шевченка, якого обвинувачують у державній зраді. Слідство вважає, що Шевченко за наказом російських спецслужб мав завербувати Бичкова.

Вчора суд планував допитати Очаківського міського голову. Однак на засідання той не зʼявився через чергове відрядження.

— З приводу Бичкова мені теж цікаво. Бачите, не хоче він якось зʼявлятись. Війна йде, а хтось катається по країнам. Дивно. Але до нього у мене теж мільйон питань назріло, — сказав Едуард Шевченко.

Нагадаємо, під час одного із засідань у справі Едуарда Шевченка заслухали фрагмент діалогу мера Сергія Бичкова з російською стороною. Розмова відбувалась під наглядом представників Служби безпеки України.

Справа Едуарда Шевченка

Розгляд справи Едуарда Шевченка, якого звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами, розпочався 6 лютого. Про затримання чоловіка за фактом державної зради стало відомо у березні 2023 року.

Він не тільки очолював відділ міськради Очакова, що відповідає за безпеку у місті, а й свого часу був командиром 73-го морського центру спецпризначення, ветераном АТО та кавалером державних орденів.

В інтерв’ю журналістам він негативно відгукувався про роки своєї служби у лавах ЗСУ, через несправедливий рівень забезпечення військовослужбовців.

На засіданні 27 травня суд розглядав процес проведення обшуку в помешканні обвинуваченого. Однак, крім темного екрана, побачити нічого було неможливо через відсутність в домі світла.

4 червня суд розглянув обшуки в помешканні батька офіцера Головного управління Генштабу РФ, який повʼязаний зі справою про вербування мера Очакова.

У жовтні суд частково зняв арешт з майна обвинуваченого. Йдеться про мобільний телефон його 16-річного сина та тепловізор.

Як зі справою про держзраду повʼязаний мер Очакова?

Під час затримання Едуарда Шевченка у березні 2023 року СБУ повідомили, зокрема, і про те, що він намагався завербувати мера Сергія Бичкова.

За даними слідства, коли Едуард Шевченко займав посаду керівника відділу охорони та спостереження управління ЖКГ Очаківської міської ради, він отримав завдання від Сергія Колеснікова завербувати мера для лояльного відношення. У безпосередньому спілкуванні з Бичковим у міськраді Шевченко сказав, що з мером хочуть поспілкуватись представники РФ.

«Остерегается очень сильно. Предложил через меня», — відзвітував він тоді Колеснікову після спілкування з очаківським мером.

Вже після затримання Едуард Шевченко заявив, що здивований релізом СБУ, в якому вказано, що він намагався завербувати працювати на росіян мера Сергія Бичкова.

Заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело прокоментував відсутність претензій у правоохоронців до мера Очакова Сергія Бичкова, колегу якого затримали на державній зраді. За словами Дениса Жело, міський голова Очакова Сергій Бичков «дружив по всіх напрямках з агентом російської розвідки Едуардом Шевченко».

Сам Едуард Шевченко відзначив, що вважає Сергія Бичкова найбільш ефективним мером з усіх, що були в Очакові.

Сам мер майже завжди був закритим для спілкування зі ЗМІ. Коментуючи це, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім припустив, що Сергій Бичков не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».