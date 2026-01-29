Культурний тиждень у Миколаєві: добірка подій для дозвілля

Миколаїв. Фото: МикВісті

У Миколаєві протягом найближчих днів відбудеться серія культурних та розважальних заходів. Містян і гостей запрошують на театральні постановки, концерти, кінопокази, виставкові проєкти, а також події для дітей і дорослих.

Редакція «МикВісті» підготувала підбірку найцікавіших подій тижня, аби допомогти спланувати вільний час і обрати дозвілля до вподоби.

Кінотеатр Multiplex

Афіша 30 січня — 5 лютого

Марті Супрім. Геній комбінацій — біографічний, комедія, драма, спорт, пригоди

Аватар: Вогонь і попіл — фантастика, пригоди, екшн, трилер

Марсупіламі. Хвостата халепа — сімейний, комедія, пригоди

Чарлі суперпес — пригоди, анімація, сімейний, комедія

Зоотрополіс 2 — комедія, пригоди, анімація, сімейний

Сайлент Гілл. Повернення — жахи, містика, трилер

Служниця — детектив, трилер

НУ МАМ — сімейний, комедію

Допоможіть — жахи, трилер

Самотник — трилер, екшн

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний обласний театр ляльок

«Рукавичка» (3+)

31 січня, 1 лютого, субота-неділя, 11:00

Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53). Вартість квитка — 70 гривень

Афіша Миколаївського академічного обласного театру ляльок

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

30 січня, пʼятниця, 18:00

Шахрайки — реаліті-шоу

Ця вистава — надзвичайно весела комедія, сповнена карколомних ситуацій і неочікуваних подій, у які потрапляють герої. Віртуозна гра акторів, гумористичні діалоги, колоритні образи, оригінальність сюжету та життєва простота щирих сценічних переживань — усе це налаштовує на приємний відпочинок у театрі, гарний настрій і купу позитивних емоцій від перегляду вистави. Реаліті-шоу дозволить кожному глядачеві відчути себе часткою життя інших людей і замислитися над питанням: «А чи зміг би я вдатися до безневинного шахрайства заради… грошей?».

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

31 січня, субота, 11:00

«Котячі історії» — казка

Під час війни непроста доля спіткає не тільки людей: коти теж мають свої історії переживань, поневірянь, сумних і щасливих пригод. Герої казки розкажуть дітлахам про дружбу, навчать взаємодопомозі, співчуттю, доброму відношенню до оточуючих, вірі у диво і у те, що навіть найзаповітніші мрії та бажання збуваються.

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

31 січня, субота, 16:00

«За двома зайцями» — комедія, трагіфарс

Легендарна п’єса корифея українського театру Михайла Старицького — у новій інтерпретації на сцені нашого театру! Авантюрний трагіфарс, у якому добре відомий герой тепер намагається обманути долю серед сучасних викликів та пасток, але чи вдасться йому це? Класичні образи постануть перед глядачами в модерному світі, де вічні теми обману, любові, жадібності та морального вибору набувають нового звучання. Майстерне поєднання гумору та іронії, сатири та драматизму викликає не лише сміх, а й змушує задуматися: чи змінилася людська сутність під впливом сучасності?

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

1 лютого, неділя, 16:00

«Усе сплачено!» — трагікомедія

Усе в нашому світі можна купити: дім, машину, друзів, любов, сім’ю… У цьому впевнений головний герой вистави. А чи так це насправді? Навіть добре продуманий план іноді може піти всупереч звичайному порядку.

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

5 лютого, четвер, 18:00

«Кароль» — трагіфарс

Одного прекрасного сонячного дня до поважного та відомого Окуліста завітали на прийом двоє незвичних відвідувачів. Зовсім за невеликий проміжок часу життя лікаря докорінно змінилося, і навколишній світ засяяв новими яскравими барвами. Доктор медицини, який роками лікував найскладніші розлади зору, зміг прозріти сам. А допомогли йому в цьому правильно поставлені питання: хто такий Кароль? Яка цінність людського життя? Чи має значення клятва Гіппократа?

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр

Фото: Академічний український театр

«Вся справа в капелюсі» (мала сцена)

30 січня, пʼятниця, 18:00

Фото: Академічний український театр

«Давай задамо їм жару» (мала сцена)

31 січня, субота, 16:00

1 лютого, неділя, 16:00

Фото: Академічний український театр

«Засватана-невінчана» (велика сцена)

1 лютого, неділя, 16:00

Фото: Академічний український театр

«Сміх лангусти» (мала сцена)

5 лютого, четвер, 18:00

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Концерт-хол «Юність»

2 лютого, вівторок, 19:00 — СКРЯБІН: концерт пам’яті до 11-ї річниці загибелі

«Співаймо 25 улюблених пісень Кузьми наживо разом: «Старі фотографії», «Місця щасливих людей», «Мам», «Спи собі сама», «Говорили і курили», «Коломийки», «Люди як кораблі», «Дельфіни», «Танець пінгвіна», «Хлопці олігархи», «Шмата» і не тільки», — йдеться в анонсі.

5 лютого, четвер, 18:30 — Алла Волкова та Настя Ткаченко. Імпровізація

«Вечір Імпровізації Алли Волкової та Насті Ткаченко — це незабутня подія для всіх, живе спілкування та справжні емоції. Алла Волкова та Настя Ткаченко будуть імпровізувати на сцені удвох. Талановиті комікеси з неперевершеним почуттям гумору, запрошують всіх на вечір, де можна посміятися від душі, занурившись у їхні спостереження за повсякденним життям, стосунками, абсурдністю сучасного світу та особистими пригодами», — зазначається в повідомленні.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Квитки можна придбати тут.

Миколаївська обласна філармонія

31 січня, субота, 14:00 — концерт «NEW STYLE»

«Запрошуємо вас у світ сміливих музичних експериментів, де класика зустрічається з сучасним звучанням, а кожен інструмент розповідає власну історію. Домра, бандура, кнопковий акордеон і контрабас об’єднаються в яскравому ансамблевому концерті, сповненому енергії, стилю та несподіваних музичних барв», — йдеться в анонсі.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

1 лютого, неділя, 14:00 — концерт камерного оркестру «ARS NOVA»

«У рік 270-річчя Вольфгана Амадея Моцарта музика генія знову оживе, наповнивши простір світлом, гармонією та вічною красою. Камерний оркестр «ARS NOVA» запрошує вас доторкнутися до безсмертної класики, де кожна нота — це емоція, кожна пауза — подих історії», — йшлося раніше в повідомленні філармонії.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

1 лютого, неділя, 12:00 — музично-розважальна програма «Стіч та Ейнджел у пошуках тепла»

«На вас чекають інтерактивні ігри, веселощі, мильні бульбашки, пісні, танці і граний настрій», — зазначається в афіші.

Адреса: Муніципальна виставкова зала ММПКіМ, вулиця Вадима Благовісного (колишня Нікольська) 54, вхід з вулиці Соборної

Афіша філармонії Афіша філармонії Афіша філармонії

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет»

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.