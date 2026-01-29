Міносвіти радить університетам продовжити канікули або дистанційне навчання до 8 лютого

МОН радить вишам продовжити канікули або онлайн навчання до 8 лютого. Ілюстративне фото: МикВісті

Міністерство освіти і науки України рекомендувало закладам вищої освіти продовжити канікули або залишити навчання в дистанційному форматі до 8 лютого. Відповідний лист уже надіслано керівникам університетів.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

Водночас він наголосив, що остаточне рішення щодо формату навчального процесу кожен заклад ухвалює самостійно в межах своєї автономії, з урахуванням безпекової та енергетичної ситуації в регіоні.

За словами Трофименка, університети по всій країні продовжують створювати центри підтримки для студентів і працівників, а за можливості — й для мешканців громад поруч. Зокрема, в Києві студентські об’єднання ініціювали допомогу людям похилого віку та маломобільним особам.

«МОН налагоджує координацію цього процесу разом із міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України і міжнародними партнерами, аби найефективніше задіяти наявні ресурси та убезпечити волонтерів в складних погодних умовах», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві заклади вищої та професійно-технічної освіти перевели на дистанційний формат навчання. Водночас щодо роботи шкіл остаточне рішення наразі ще ухвалюється.