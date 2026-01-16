У Києві виші та профтехзаклади переходять на дистанційне навчання. Ілюстративне фото: Київський національний університет ім. Т. Шевченка

У Києві заклади вищої та професійно-технічної освіти переведуть на дистанційний формат навчання. Водночас щодо роботи шкіл остаточне рішення наразі ще ухвалюється.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.

— Вищі навчальні заклади, всі заклади професійно-технічної освіти в Києві будуть переведені в режим дистанційного навчання. Що стосується шкіл, так, така заява була, чекаємо відповідного рішення департаменту (освіти і науки КМДА, — прим.), і процес, імовірно, буде зупинений або переведений на дистанційний графік, — зазначила Катерина Поп.

Вона також нагадала, що значна частина столичних шкіл паралельно функціонує як пункти незламності, тому в деяких закладах умови для перебування дітей залишаються задовільними.

— Проте якщо рішення буде прийнято, і вже про це заявили, то до 1 лютого, в принципі, цей процес буде дистанційним або будуть канікули, — підсумувала речниця.