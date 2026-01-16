Школи, садки та виші можуть перейти на дистанційне навчання або продовжити канікули до лютого, — МОН

Уряд дозволив школам і вишам перейти на дистанційку або продовжити канікули. Архівне фото МикВісті

Через наслідки надзвичайної ситуації в енергетиці уряд дозволив тимчасово припиняти очне навчання в закладах освіти.

Як повідомили у Міністерстві освіти і науки України, йдеться про дитячі садки, школи, профтехи, коледжі та заклади вищої освіти. Формат роботи залежатиме від безпекової ситуації в конкретному регіоні.

Обласним військовим адміністраціям та іншим органам влади доручили невідкладно визначитися, що робити далі — або перейти на дистанційне навчання, або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

«ОВА та іншим зацікавленим центральним органам виконавчої влади з урахуванням рішень відповідних комісій з ТЕБ та НС потрібно невідкладно опрацювати доцільність переходу на дистанційну форму навчання або продовження чи запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року», — зазначається в урядовому рішенні.

Окремо Кабмін зобов’язав Київську міську державну адміністрацію продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. У столиці рішення щодо роботи дитячих садків ухвалюватимуть залежно від ситуації в кожному закладі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайної ситуації в енергетичному секторі України, під час якої окрему увагу приділили становищу в Києві.

Окремо президент доручив уряду підготувати пропозиції щодо можливого перегляду правил комендантської години на період аномально холодної погоди. На період надзвичайної ситуації в енергетичній сфері її можуть скасувати або послабити для окремих міст і громад. Це має забезпечити людям ширший доступ до Пунктів Незламності, а бізнесу — можливість краще планувати роботу в умовах обмежень енергосистеми.