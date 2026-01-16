Через надзвичайну ситуацію в енергетиці Кабмін змінює правила комендантської години
Кабінет Міністрів змінює правила пересування громадян під час комендантської години.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, людям дозволять вільно пересуватися вулицями, щоб дістатися до «Пунктів незламності», зокрема й у нічний час.
«Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися «Пунктів незламності», зокрема й вночі», — зазначив Денис Шмигаль.
Уряд переглядає правила у зв’язку із запровадженням режиму надзвичайної ситуації в українській енергетиці після масованих російських атак.
Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зазначала, що під час дії комендантської години громадянам можуть дозволити без перепусток перебувати на вулицях і в громадських місцях, зокрема у торгово-розважальних центрах, які виконують функції пунктів незламності, обігріву та підтримки життєдіяльності населення й бізнесу.
