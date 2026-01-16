Через надзвичайну ситуацію в енергетиці Кабмін змінює правила комендантської години

Українцям дозволять пересуватися вночі, щоб дістатися «Пунктів незламності». Фото МикВісті, для ілюстрації

Кабінет Міністрів змінює правила пересування громадян під час комендантської години.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, людям дозволять вільно пересуватися вулицями, щоб дістатися до «Пунктів незламності», зокрема й у нічний час.

«Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися «Пунктів незламності», зокрема й вночі», — зазначив Денис Шмигаль.

Уряд переглядає правила у зв’язку із запровадженням режиму надзвичайної ситуації в українській енергетиці після масованих російських атак.

Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зазначала, що під час дії комендантської години громадянам можуть дозволити без перепусток перебувати на вулицях і в громадських місцях, зокрема у торгово-розважальних центрах, які виконують функції пунктів незламності, обігріву та підтримки життєдіяльності населення й бізнесу.