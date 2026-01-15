 Уряд дозволив послабити комендантські години на територіях, де запровадили надзвичайний стан в електроенергетиці

  • четвер

    15 січня, 2026

  • -6.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 15 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • -6.8° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Уряд допускає послаблення комендантської години в регіонах із надзвичайним станом в енергетиці

Уряд допускає послаблення комендантської години в регіонах із надзвичайним станом в енергетиці. Ілюстративне фото: МикВістіУряд допускає послаблення комендантської години в регіонах із надзвичайним станом в енергетиці. Ілюстративне фото: МикВісті

Уряд України допускає можливість послаблення комендантської години на територіях, де запроваджено надзвичайний стан в електроенергетиці. Перелік населених пунктів, у яких діятимуть такі пом’якшення, визначатимуть окремо.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Згідно з озвученими рішеннями, під час дії комендантської години громадянам можуть дозволити без перепусток перебувати на вулицях і в громадських місцях, зокрема у торгово-розважальних центрах, які виконують функції пунктів незламності, обігріву та підтримки життєдіяльності населення й бізнесу.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Важливою умовою є наявність у таких локаціях опалення, автономного електроживлення та стабільного зв’язку. При цьому розважальні заклади до цього переліку не входять.

Також може бути дозволено рух приватного транспорту.

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або обласні військові адміністрації матимуть право запроваджувати додаткові заходи з пом’якшення комендантської години з урахуванням ситуації на місцях.

Території, на яких діятимуть відповідні послаблення, визначатиме комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Перше засідання з цього питання заплановане на завтра, 16 січня. Контроль за громадським порядком здійснюватимуть сили безпеки й оборони.

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайної ситуації в енергетиці України.

Останні новини про: Війна в Україні

Reuters: глава Міжнародного валютного фонду приїхала до Києва
Російський дрон пошкодив вітражі храму святих Ольги та Єлизавети у Львові
РФ вдарила балістикою по порту Одещини: пошкоджено судно, є поранений
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві планують створити простір пам’яті трагедії полону біля скверу Ради Європи

Ірина Олехнович
новини
«Проссекко 8» готує позов проти міськради Миколаєва, щоб повернути з бюджету витрачені кошти на кейтеринг

Аліса Мелік-Адамян
новини
Суд Миколаєва арештував директорку «Проссекко 8», а її захист звинуватив прокуратуру у тиску

Аліса Мелік-Адамян
новини
Понад 1000 вивісок і рекламних щитів прибрали з вулиць Миколаєва торік

Аліна Квітко
новини
Афіша тижня у Миколаєві: події для дозвілля

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

РФ вдарила балістикою по порту Одещини: пошкоджено судно, є поранений
Російський дрон пошкодив вітражі храму святих Ольги та Єлизавети у Львові
Reuters: глава Міжнародного валютного фонду приїхала до Києва

«Між нами робочі стосунки», — Сєнкевич не бачить політичної конкуренції з Кімом

«Проссекко 8» готує позов проти міськради, щоб повернути з бюджету витрачені кошти

4 години тому

До 16 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 16 січня

Головне сьогодні