Уряд допускає послаблення комендантської години в регіонах із надзвичайним станом в енергетиці. Ілюстративне фото: МикВісті

Уряд України допускає можливість послаблення комендантської години на територіях, де запроваджено надзвичайний стан в електроенергетиці. Перелік населених пунктів, у яких діятимуть такі пом’якшення, визначатимуть окремо.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Згідно з озвученими рішеннями, під час дії комендантської години громадянам можуть дозволити без перепусток перебувати на вулицях і в громадських місцях, зокрема у торгово-розважальних центрах, які виконують функції пунктів незламності, обігріву та підтримки життєдіяльності населення й бізнесу.

Важливою умовою є наявність у таких локаціях опалення, автономного електроживлення та стабільного зв’язку. При цьому розважальні заклади до цього переліку не входять.

Також може бути дозволено рух приватного транспорту.

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або обласні військові адміністрації матимуть право запроваджувати додаткові заходи з пом’якшення комендантської години з урахуванням ситуації на місцях.

Території, на яких діятимуть відповідні послаблення, визначатиме комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Перше засідання з цього питання заплановане на завтра, 16 січня. Контроль за громадським порядком здійснюватимуть сили безпеки й оборони.

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайної ситуації в енергетиці України.