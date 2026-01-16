В Одесі не подовжать зимові канікули: школи працюватимуть у звичному режимі
- Світлана Іванченко
14:09, 16 січня, 2026
У школах Одеси не подовжать зимові канікули. Влада запевняє, що безпекова ситуація дозволяє продовжувати очне або змішане навчання.
Таке рішення ухвалила міська Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили в мерії.
Виконувач обов’язків Одеського міського голови Ігор Коваль наголосив, що у разі зміни обставин рішення може бути переглянуте.
— У разі погіршення ситуації буде оперативна реакція та ухвалене окреме рішення, — зазначив Ігор Коваль.
Водночас директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Юлія Філлер запевнила, що нинішня безпекова ситуація в регіоні дозволяє продовжувати очний та змішаний формати навчання.
За її словами, в інформаційному просторі поширюються чутки про переходу шкіл на дистанційне навчання або запровадження додаткових зимових канікул. Однак наразі для цього немає підстав.
— Мережею поширюється інформація стосовно переходу на дистанційну форму роботи чи впровадження зимових канікул у школах. У нашому регіоні безпекова ситуація дозволяє продовжувати очний режим роботи! Заклади освіти міста працюють у звичайному режимі та готові приймати дітей, — пояснила Юлія Філлер.
Раніше повідомлялось, що через наслідки надзвичайної ситуації в енергетиці уряд дозволив тимчасово припиняти очне навчання в закладах освіти.
