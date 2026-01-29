Сєнкевич пояснив, для чого потрібно модернізувати нові очисні для Миколаєва: Зможуть робити питною навіть солону воду

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич на Конференції з відновлення України 2025 у Римі, фото «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наполягає на тому, що нові очисні споруди потрібно модернізувати — обладнати їх сучасними мембранними фільтрами. Це дозволить очищати навіть солону воду з альтернативного джерела — річки Інгулець.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Держава будує нові очисні, а Миколаїв наполягає на їх модернізації за кредит ЄІБ: що від цього отримає місто».

«Наше бажання — це мати систему очищення води з мембранами. Тобто сьогодні, після модернізації нашої системи водопостачання, у нас не буде можливості очищувати солону воду до рівня питної. Будь-яку, але не солону. Тобто прибирати солі ми не зможемо, поки в нас не буде стояти система мембран, тобто осмотична очистка», — пояснив мер.

Якщо казати просто: вода проходить через дуже тонку мембрану з мікроскопічними порами, і все, що більше за ці пори — бактерії, віруси, дрібні частинки, органічні домішки — залишається на поверхні мембрани. Такі фільтри зазвичай ставлять після механічного очищення, щоб забруднення не забивали мембрану.

Мер додав, що модернізація очисних — це не лише встановлення мембран, а й повна заміна застарілих споруд, які будувались 70 років тому, на нові.

«Тобто це нова станція напірних фільтрів. А мембрана, як то кажуть, це вже «корона» очищення води», — додав він.

Це дозволить очищувати воду до рівня питної навіть з річки Інгулець, яка є альтернативним джерелом для міста на випадок повторного пошкодження водогону внаслідок обстрілів, пояснив Олександр Сєнкевич.

«Тому наша задача — побудувати такі системи світового рівня, які зможуть вичищати будь-яку воду до рівня питної — чи то буде вода з Південного Бугу, чи це буде вода з Інгульця, чи, дай Боже, коли все повернеться і ми зможемо отримувати воду з Дніпра», — сказав мер.

Читайте також статтю «МикВісті» «Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?».

Там зокрема розповідається, що запустити нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві обіцяють вже з січня 2026 року, але повноцінно їх обіцяють запустити пізніше. Їх побудували за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону.

Спочатку на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва планували брати кредит ЄІБ, ще частину мала надати Данія у якості гранту. На реалізацію цього проєкту потрібно було кілька років і це мало допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Але згодом голова Держагентства відновлення Серій Сухомлин сказав, що від цієї ідеї відмовились. І побудувати нові водоочисні споруди вирішили за державні кошти — ті, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону для міста.

Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтримує модернізацію нових водоочисних споруд за кредит від Європейського інвестиційного банку, але вважає, що сплачувати його має держава.

Водогін для Миколаєва. Трохи історії

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».

Новий водогін для Миколаєва запустили у роботу 7 жовтня 2025 року — його під’єднали до мереж водоканалу.