 В Україну повернули 1000 тіл загиблих

В Україну повернули тіла тисячі загиблих військових

В Україну повернули тіла 1000 загиблих оборонців. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну в межах репатріаційних заходів повернули 1000 тіл загиблих, які, за інформацією російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським оборонцям», — йдеться в повідомленні.

Слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації загиблих.

В Україну повернули тіла 1000 загиблих оборонців. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненимиВ Україну повернули тіла 1000 загиблих оборонців. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
В Україну повернули тіла 1000 загиблих оборонців. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненимиВ Україну повернули тіла 1000 загиблих оборонців. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Раніше повідомлялось, що під час обміну тілами загиблих Росія передала Україні останки своїх військовослужбовців разом із тілами українських бійців. Ймовірно, це було зроблено навмисно.

