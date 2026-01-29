В Україну повернули тіла тисячі загиблих військових

В Україну повернули тіла 1000 загиблих оборонців. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну в межах репатріаційних заходів повернули 1000 тіл загиблих, які, за інформацією російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським оборонцям», — йдеться в повідомленні.

Слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації загиблих.

Раніше повідомлялось, що під час обміну тілами загиблих Росія передала Україні останки своїх військовослужбовців разом із тілами українських бійців. Ймовірно, це було зроблено навмисно.