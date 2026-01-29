Встановити сонячні електростанції на будівлях стане легше: Уряд спростив процедури

Кабмін спростив процедури встановлення сонячних електростанцій на будівлях. Ілюстративне фото: МикВісті

Уряд України спростив порядок встановлення сонячних електростанцій на будівлях.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, раніше монтаж сонячних систем прирівнювали до реконструкції або капітального ремонту, це вимагало оформлення спеціальних дозвільних документів. Тепер ці роботи виключені з переліку таких, що потребують додаткових погоджень.

«Раніше встановлення сонячних систем трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт. Уряд спростив правила встановлення і виключив ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів», — йдеться у повідомленні.

Відтепер встановлення сонячних електростанцій на дахах і фасадах будівель здійснюється на підставі звіту про технічне обстеження об’єкта. Оформлювати додаткові дозволи чи проходити реєстраційні процедури в органах державного архітектурно-будівельного контролю більше не потрібно.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві протягом 2025 року встановили 18 сонячних електростанцій на дахах лікарень, поліклінік та багатоквартирних будинків.