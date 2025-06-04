У Миколаєві за рік встановили 16 сонячних станцій на дахах багатоповерхівок, ще 4 — у процесі

Сонячні панелі, встановлені на даху багатоповерхівки в Миколаєві. Фото: МикВісті

Упродовж останнього року у Миколаєві на дахах 20 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) встановили 16 сонячних електростанцій (СЕС), дві — на етапі монтажу та ще дві — в пошуку підрядника.

Про це йдеться в статті «МикВісті» «Сонячні дахи Миколаєва: як жителі багатоповерхівок об’єднуються та обирають енергобезпеку й економію».

Ці зміни — результат участі ОСББ у державних програмах енергомодернізації за підтримки Центру розвитку житлового фонду. Організація працює у Миколаєві з 2020 року і допомагає жителям переходити на «зелену» енергію та знижувати витрати.

У 2024 році Центр супроводжував 29 багатоповерхівок у межах програми «Енергодім» — загальна сума проєктів сягнула 90 мільйонів гривень. Також саме він допоміг десяткам ОСББ приєднатися до програми «ГрінДІМ» та встановити СЕС.

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— Старі ОСББ з застарілими системами витрачають на поточні ремонти більше, ніж витратили б на поступову модернізацію. Є приклади, коли трикімнатна квартира платить 700 гривень за все. А інші — до 2400. Це результат утеплення, модернізації, встановлення регуляторів температури, заміни вікон, — розповідає експерт Центру Татьяна Тимошина.

Експерт Центру розвитку житлового фонду Юрій Гусаков уточнив: у місті вже встановлено 18 СЕС загальною потужністю 355 кВт. Середня економія для будинку — 50–70%. Проте система потребує законодавчих змін.

— Потрібно законодавчо врегулювати статус активного споживача, щоб надлишкову енергію можна було передавати в загальну мережу. Зараз такої можливості немає. Є «зелений тариф», але це окрема система, — пояснює Тетяна Тимошина, експертка Центру.

Як відомо, в Україні діють кілька державних програм, які підтримують відбудову, енергоефективність і модернізацію житлового фонду. Серед них:

«ГрінДІМ» — програма для переходу на відновлювану енергію. Компенсує до 70% вартості обладнання, енергоаудиту та сертифікації. Миколаїв долучив 20 ОСББ. У 16 вже встановлені СЕС, ще дві — на етапі монтажу, ще дві — в пошуку підрядника.

«Енергодім» — модернізація будинків: утеплення, ІТП, нові вікна та вентиляція. Компенсація — до 10 мільйона гривень або 70% витрат. Можливе комбінування з іншими програмами.

«ВідновиДІМ» — фінансування відновлення пошкоджених будинків: дахи, вікна, труби. Участь вже беруть 280 миколаївських будинків. Грант покриває 100% вартості робіт.

Ці програми доповнюються місцевою ініціативою — програмою «Теплий Миколаїв». За інформацією, наданою Миколаївською міською радою у відповідь на запит «МикВісті», у грудні 2024 року було затверджено нову редакцію порядку компенсацій. Відтепер ОСББ, які беруть участь у «ГрінДІМ» чи «Енергодім», можуть отримати до 30% компенсації з міського бюджету на обладнання, матеріали та виконані роботи.

Компенсація надається на безповоротній основі. Відбір заявників здійснює спеціальна комісія, створена розпорядженням міського голови. До її складу входять представники виконавчих органів та, за погодженням, депутати. Очолює комісію профільний заступник мера. Виплати проводить департамент енергетики та енергоефективності на підставі протоколів комісії після підписання договорів з підрядником.

У 2023–2025 роках компенсації вже отримали понад 20 миколаївських ОСББ. Серед них — «Північна зірка 4», «Лазурит Лайт», «Олімпійська 47», «Добровольського 17», «Радісна 5», «Теремки 2» та інші.

У більшості випадків ОСББ поєднували участь у кількох програмах — спочатку утеплювали фасади або встановлювали ІТП, а потім — сонячні панелі. Це дозволило одночасно вирішити питання відновлення, енергоефективності й безперебійного електропостачання.