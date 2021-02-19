Спутниковый интернет Starlink от SpaceX Илона Маска может появиться в Украине в следующем году, технология доступна к предзаказу.
Об этом сообщает The Village со ссылкой на сайт Starlink.
На сайте Starlink доступен к предзаказу за 99 долларов. Для этого нужно ввести адрес и внести оплату с помощью банковской карты.
Отмечается, что расширить покрытие планируется в 2022 году. Также на сайте указано, что не все предзаказы гарантированно получат услугу.
«На данный момент Starlink доступен ограниченному количеству пользователей в зоне покрытия», а потому услуга будет предоставляться в порядке очереди.
Напомним, Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска для запуска собственного спутника «Сич 2-30» в декабре этого года.
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Спутниковый интернет Starlink от SpaceX Илона Маска может появиться в Украине в следующем году, технология доступна к предзаказу.
Об этом сообщает The Village со ссылкой на сайт Starlink.
На сайте Starlink доступен к предзаказу за 99 долларов. Для этого нужно ввести адрес и внести оплату с помощью банковской карты.
Отмечается, что расширить покрытие планируется в 2022 году. Также на сайте указано, что не все предзаказы гарантированно получат услугу.
«На данный момент Starlink доступен ограниченному количеству пользователей в зоне покрытия», а потому услуга будет предоставляться в порядке очереди.
Напомним, Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска для запуска собственного спутника «Сич 2-30» в декабре этого года.