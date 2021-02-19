Стоимость биткойна продолжает рост. По состоянию на 19 февраля цена одного биткойна превысила 55 тысяч долларов, обновив исторический рекорд.
Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.
В ходе торговой сессии биткойн рос на 7% и в пике достигал 55,2 тысяч долларов.
На долю биткойна приходится примерно 70,5% всего глобального рынка криптовалют.
Напомним, криптовалюта Bitcoin ночью 18 февраля впервые достигла цены в 52,6 тысячи долларов, после чего зафиксировалась на уровне около 52 тысяч.
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Стоимость биткойна продолжает рост. По состоянию на 19 февраля цена одного биткойна превысила 55 тысяч долларов, обновив исторический рекорд.
Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.
В ходе торговой сессии биткойн рос на 7% и в пике достигал 55,2 тысяч долларов.
На долю биткойна приходится примерно 70,5% всего глобального рынка криптовалют.
Напомним, криптовалюта Bitcoin ночью 18 февраля впервые достигла цены в 52,6 тысячи долларов, после чего зафиксировалась на уровне около 52 тысяч.