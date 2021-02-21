Ракета-носитель «Антарес», основную конструкцию первой ступени которой разработали украинские предприятия, вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus с полезным грузом для МКС.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило государственной предприятие «КБ «Южное».

— 20 февраля из Центра космических полетов на острове Воллопс (штат Вирджиния, США) состоялся первый в 2021 году пуск ракеты-носителя среднего класса «Антарес». Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого около 8 тысяч фунтов полезного груза NASA для Международной космической станции, – говорится в сообщении.

Ракета-носитель «Антарес» состоит из двух ступеней. Основная конструкция первой ступени была разработана ГП «КБ «Южное» и изготовлена ГП «ПО ЮМЗ» в кооперации с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС», «Киевприбор», «Хартрон-ЮКОМ», «ЧЕЗАРА», «РАПИД» и другими по заказу корпорации из США Northrop Grumman.

— Согласно контракту в Конструкторском бюро «Южное» в режиме реального времени осуществлялась поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации. Украинские специалисты в полном объеме обеспечили выполнение всех операций в своем секторе ответственности. В рамках программы «Антарес» украинская сторона выполнила комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя, — добавили на предприятии.

Космический корабль Cygnus этой миссии получил имя в честь математика NASA Кэтрин Джонсон. Прибытие Cygnus к МКС запланировано 22 февраля в 11:40 по киевскому времени.

Целевые задания миссии: доставка провизии и вещей для экипажа, материалов для научных исследований и вывоз с МКС и дальнейшая утилизация в плотных слоях атмосферы отработанного груза. Кроме того, ракета доставит на МКС суперкомпьютер SBC-2, разработанный Hewlett Packard и NASA. Он будет использоваться для анализа данных о состоянии здоровья астронавтов, расшифровки и анализа их ДНК прямо на борту МКС, а также для анализа результатов наблюдений за полярными залежами льда и молниями в атмосфере Земли. Еще одной задачей указан вывод на орбиту ряда кубсатов и наноспутников.

Напомним, Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска для запуска собственного спутника «Сич 2-30» в декабре этого года.