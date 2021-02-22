Министерство социальной политики перечислило 322 миллиона гривен в качестве компенсации, за потребленную в январе электроэнергию для более 571 тысячи граждан.

Об этом говорится на Facebook странице премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, Кабмин продолжает работать над решением тарифного вопроса. Он напомнил, что в феврале текущего года была введена компенсация потребителям, у которых установлено электроотопления.

— На этой неделе Министерство социальной политики уже перечислило 322 миллиона гривен компенсации за потребленную в январе электроэнергию для более 571 тысячи граждан. Как и было обещано, государство не оставит людей без поддержки, — написал премьер-министр.

Напомним, с 6 января, 2021 года в Украине отменили льготный тариф для тех, кто использует электроотопление.