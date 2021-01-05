С завтрашнего дня, 6 января, отменяется льготный тариф для тех, кто использует электроотопление.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Электрическое отопление в сравнении с газовым обходилось дешевле, поэтому много пользователей, преимущественно, частный сектор, перешли на электрокотлы.

В период отопительного сезона, с 1 октября по 1 апреля, действовал тариф 90 копеек за киловатт днем и 45 копеек ночью. С 6 января цена вырастет и будет составлять соответственно 1,68 гривны и 90 копеек. Соответственно, платежки тоже вырастут вдвое.

Ранее сообщалось, что правительство продлило действие специальных обязанностей на рынке электрической энергии до 31 марта 2021 года, однако с 1 января отменило льготные 100 кВт-ч для бытовых потребителей.

Напомним, что с 1 января 2021 года тариф на водоснабжение и водоотведение в Николаеве вырос более чем на 25% и составит 32,29 гривен за кубометр воды.

Мэр Александр Сенкевич объяснил увеличение тарифа на воду в Николаеве повышением минимальной зарплаты и тарифа на электроэнергию.