Мэр Александр Сенкевич объяснил увеличение тарифа на водоснабжение и водоотведение в Николаеве повышением минимальной зарплаты и отменой льготной платы за первые 100 кВт-ч электроэнергии.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.

— Вода у нас качается из речки Днепр. Связано это с тем, что нашу воду из Южного Буга пить нельзя, она очищать ее очень дорого и тогда она будет стоить вообще 60 гривен. Сегодня стоимость воды рассчитывается с учетом перекачки из Днепра и очистки. Мы перекачиваем воду на 73 километра, а это значит, что 60% тарифа — это как раз стоимость электроэнергии. Кроме того, с 1 января повышается минимальная зарплата. И в этом смысле НКРЕКУ приняло решение, учитывая повышение тарифа на электроэнергию (отмена льготной цены за первые 100 кВт-ч, — прим.) и «минималки», повысило нам стоимость тарифа, — пояснил он.

Как сообщалось, с 1 января 2021 года тариф на водоснабжение и водоотведение в Николаеве вырастет боле чем на 25% и составит 32,29 гривен за кубометр воды.

Пока еще действующий тариф на воду установили в феврале. Сейчас горожане платят 25,788 гривен за кубометр воды.