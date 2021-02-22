Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 1,3 миллиона гривен на содержание светофоров и дорожных знаков в Николаеве.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса департамент 18 февраля объявил тендер на содержание технических средств регулирования дорожного движения в городе на ожидаемую сумму в 1 миллион 323 тысячи гривен.

В соответствии с тендерным заданием, подрядчик должен будет содержать 108 светофоров, проверять правильность изменения сигналов светофоров, цикла и фаз работы светофора, осмотр кабельных трасс, замену ламп внутри них, обеспечить работу дежурной службы в выходные и праздничные дни в составе электромонтера и водителя автовышки для немедленного устранения аварийно-опасных ситуаций. Также подрядчик должен будет ремонтировать пешеходные ограждения, провести установку, замену и восстановление 218 дорожных знаков, а также выполнить ряд других видов работ.

На данный момент в тендере идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 23 марта 2021 года.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на зимнее содержание дорог в 2021 году 3,5 миллиона гривен.