Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 1,3 миллиона гривен на содержание светофоров и дорожных знаков в Николаеве.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса департамент 18 февраля объявил тендер на содержание технических средств регулирования дорожного движения в городе на ожидаемую сумму в 1 миллион 323 тысячи гривен.
В соответствии с тендерным заданием, подрядчик должен будет содержать 108 светофоров, проверять правильность изменения сигналов светофоров, цикла и фаз работы светофора, осмотр кабельных трасс, замену ламп внутри них, обеспечить работу дежурной службы в выходные и праздничные дни в составе электромонтера и водителя автовышки для немедленного устранения аварийно-опасных ситуаций. Также подрядчик должен будет ремонтировать пешеходные ограждения, провести установку, замену и восстановление 218 дорожных знаков, а также выполнить ряд других видов работ.
На данный момент в тендере идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 23 марта 2021 года.
Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на зимнее содержание дорог в 2021 году 3,5 миллиона гривен.
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Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 1,3 миллиона гривен на содержание светофоров и дорожных знаков в Николаеве.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса департамент 18 февраля объявил тендер на содержание технических средств регулирования дорожного движения в городе на ожидаемую сумму в 1 миллион 323 тысячи гривен.
В соответствии с тендерным заданием, подрядчик должен будет содержать 108 светофоров, проверять правильность изменения сигналов светофоров, цикла и фаз работы светофора, осмотр кабельных трасс, замену ламп внутри них, обеспечить работу дежурной службы в выходные и праздничные дни в составе электромонтера и водителя автовышки для немедленного устранения аварийно-опасных ситуаций. Также подрядчик должен будет ремонтировать пешеходные ограждения, провести установку, замену и восстановление 218 дорожных знаков, а также выполнить ряд других видов работ.
На данный момент в тендере идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 23 марта 2021 года.
Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на зимнее содержание дорог в 2021 году 3,5 миллиона гривен.