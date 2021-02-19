Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на зимнее содержание дорог в 2021 году 3,5 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Николаева на 2021 год с ожидаемой стоимостью работ в 3 миллиона 500 тысяч гривен.

За эту сумму подрядчик должен будет до 31 декабря 2021 года производить механизированную очистка от снега проезжей части улиц, механизированную обработку дорог противогололедными материалами, подготовкау песчано-солевой смеси, вывозить снег самосвалами на расстояние до 30 километров, а также буксование автомобильного транспорта. На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 23 марта 2021 года.

Напомним, из бюджета Николаева в 2020 году потратили 92,6 миллионов гривен на ремонт дорог в городе.