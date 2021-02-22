Сотни частных школ в Британии, которые оказались с тяжелом финансовом положении из-за пандемии коронавируса, становятся приоритетной целью для китайских инвасторов.

Об этом сообщает Daily Mail.

Фирмы, управляемые высокопоставленными членами правящей Коммунистической партии Китая, стремятся расширить свое влияние на британскую систему образования. Семнадцать школу уже принадлежат китайским компаниям и это число неуклонительно растет.

Издание отмечает, плата за обучение в школах-интернатах снизилась на 35 процентов, а плата за дневное обучение - на 20 процентов. Они и другие независимые школы не смогли в полной мере воспользоваться преимуществами государственных кредитов.

В 2020 году итайские фирмы купили три школы, в том числе школу Abbots Bromley School недалеко от Личфилда, Стаффордшир. Но ключевым покупателям является Bright Scholar, которая купила ряд школ и колледжей в 2018 и 2019 годах, в том числе Bournemouth Collegiate School, St Michael's School, где когда-то учился нынешний министр юстиции Великобритании Роберт Бакленд.

Компания Bright Scholar принадлежит Ян Хуэйянь, состояние которой, как сообщается, составляет 20 миллиардов фунтов стерлингов. Компания была основана ее отцом Ян Гоцяном, членом высшего консультативного совета коммунистической партии.

Еще две школы - школа Кингсли в Байдфорде, Девон и школа Хитфилд-Нолл в Вустершире, - принадлежат China First Capital Group, в правлении которой есть высокопоставленные члены Коммунистической партии.

Другая компания, Ray Education Group, в 2018 году купила школу Adcote для девочек недалеко от Шрусбери, Шропшир, и Myddelton College в Денби, Уэльс. На своем веб-сайте Ray Education подробно описывает планы использования своих британских школ для расширения деятельности в других странах в рамках стратегии президента Китая Си Цзиньпина «Один пояс, один путь», направленной на усиление глобального экономического и политического влияния Китая.

— Школа для девочек Adcote и колледж Myddelton являются частью нашего глобального плана развития кампуса, — рассказал исполнительный Ray Education и секретарь районного комитета коммунистической партии Хункоу Джеймс Ху.

Ранее НикВести сообщали, что Китай надеялся ускорить развитие своей технологии разработки авиационной двигателей с помощью украинской компании, но после ограничений это придется делать своими силами.