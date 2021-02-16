Китай надеялся ускорить развитие своей технологии разработки авиационной двигателей с помощью украинской компании, но после ограничений это придется делать своими силами.

Об этом пишет South China Morning Press.

Планы Китая в авиационной промышленности потерпели неудачу после введения президентом Владимиром Зеленским санкций против Skyrizon, китайской авиационной компании, которая пыталась купить «Мотор Сич».

На Skyrizon также наложили ограничения и в США в последние дни президентства Дональда Трампа из-за ее «значительных связей с китайскими военными и ее попыток приобрести и внедрить иностранные военные технологии, представляющие значительную угрозу нацбезопасности и интересам США».

Шукор Юсоф из исследовательской компании Endau Analytics сказал, что Skyrizon придется пересмотреть свою стратегию после этой неудачи.

— Китай будет продолжать добиваться прогресса в авиационном секторе с иностранной помощью или без нее, но рост будет приостановлен, если будут введены дополнительные санкции, - сказал он.

Согласно прошлогоднему отчету Министерства обороны США, Китай совершил большой скачок в своих военных технологиях, но его авиационная промышленность оставляет желать лучшего, самолетам не хватает надежных авиационных двигателей.

Издание отмечает, что Китай давно наблюдает за оборонной промышленностью Украину в стремлении дешево модернизировать свой военный потенциал. Первый авианосец Китая, «Ляонин», был переоборудованным бывшим советским авианосцем «Варяг», который он купил у Украины через бизнесмена из Гонконга. В 2017 году Украина стала вторым по величине иностранным поставщиком оружия в Китай после России.

Юэ Ган, отставной полковник и военный обозреватель китайской армии, сказал, что освоение производства высокопроизводительных авиационных двигателей будет и впредь иметь ключевое значение для модернизации военно-промышленного комплекса Китая.

— Авиационные двигатели - это жемчужина современной промышленности и ориентир общего развития нашей отрасли. Наши оригинальные разработки все еще отстают по своим характеристикам и долговечности. Несмотря на расторжение сделки с Украиной, мы наняли украинских инженеров. Разрыв для нас, чтобы наверстать упущенное, больше не так велик, как раньше, - сказал он.

Напомним, минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon — инвестора в ПАО «Мотор Сич», заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Отметим, президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о применении специальных санкций против китайских компаний, которые получили корпоративные права предприятия «МоторСич».