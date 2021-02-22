Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США объявил о введении санкций против российского судна «Фортуна», привлеченного к строительству Nord Stream 2, а также его владельца, ООО «КВТ-РУС».

Об этом говорится на официальном сайте американского Минфина.

В сообщении уточняется, что санкции вводятся во исполнение Акта противодействия противникам Америки (CAATSA), принятого в 2017 году, а также Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), утвержденного оборонным бюджетом США в 2020 году.

В списке санкций, в частности, обозначены судно «Фортуна» (UBDP8) под российским флагом, а также компания «КВТ-РУС», зарегистрированная в Москве.

Напомним, главы МИД Украины и Польши в совместной статье обратились к президенту США Джо Байдену с призывом использовать все средства, чтобы не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2».