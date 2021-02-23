Самолет с первой партией вакцины от коронавируса компании-производителя Serum Institute (Индия) прибудет в Украину утром 23 февраля, в то время, как вакцина от коронавируса СOVID-19 компании Pfizer будет доставлена в Украину по механизму глобальной инициативы COVAX в начале марта.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в программе «Свобода слова» на ICTV, передают Українськi Новини.
— Завтра утром вакцина прибывает и будет тут. Это информация из Минздрава и логистической компании. Уже утром самолет будет в «Борисполе» и вакцина будет в Украине, - сказал он.
Тимошенко пояснил, что по прибытии самолета вакцина будет поставлена на логистический склад, из которого в тот же день попадет в некоторые регионы и на следующий - в остальные.
После этого 580 мобильных групп, размещенных в специальных пунктах в каждой области, начнут вакцинацию.
В первую очередь будут вакцинированы врачи, которые работают с больными коронавирусом.
Следующие поставки этой вакцины запланированы ориентировочно через 7-10 дней.
19 февраля министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию для переговоров с производителем вакцин компанией Serum Institute of India и контроля за доставкой первой партии вакцины в Украину.
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Самолет с первой партией вакцины от коронавируса компании-производителя Serum Institute (Индия) прибудет в Украину утром 23 февраля, в то время, как вакцина от коронавируса СOVID-19 компании Pfizer будет доставлена в Украину по механизму глобальной инициативы COVAX в начале марта.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в программе «Свобода слова» на ICTV, передают Українськi Новини.
— Завтра утром вакцина прибывает и будет тут. Это информация из Минздрава и логистической компании. Уже утром самолет будет в «Борисполе» и вакцина будет в Украине, - сказал он.
Тимошенко пояснил, что по прибытии самолета вакцина будет поставлена на логистический склад, из которого в тот же день попадет в некоторые регионы и на следующий - в остальные.
После этого 580 мобильных групп, размещенных в специальных пунктах в каждой области, начнут вакцинацию.
В первую очередь будут вакцинированы врачи, которые работают с больными коронавирусом.
Следующие поставки этой вакцины запланированы ориентировочно через 7-10 дней.
19 февраля министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию для переговоров с производителем вакцин компанией Serum Institute of India и контроля за доставкой первой партии вакцины в Украину.
Ранее сообщалось, что в Украине уже 1,311 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 182