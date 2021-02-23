На месте закрытой гостиницы «Одесса» на Морском вокзале Одесского порта откроется новая гостиница международной сети.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передают Порты Украины.

Есть большой проект в Одессе в Одесском порту: новая гостиница, которая стоит закрытой уже семь лет на Морвокзале. Мне известно, что уже есть инвестор. Уже фактически финальный этап. Там начнется отстройка набережной и строительство новой сетевой гостиницы, известной во всем мире”, — сказал Тимошенко в ходе форума «Украина 30. Инфраструктура» в понедельник.

В 2020 году и.о. председателя ГП «Администрации морских портов Украины» (АМПУ) Александр Голодницкий заявлял о подготовке к передаче в концессию пассажирского комплекса Одесского морского порта. Речь идет о морском вокзале, причалах, концертно-выставочном зале и гостиничном комплексе «Одесса».

Четырехзвездочная 19-этажная гостиница «Одесса» общей площадью 26,8 тыс. кв.м на 158 номеров была открыта в 2001 году. Объект расположен на Одесском морском вокзале по ул. Приморская, 6-а. Первым оператором гостиницы выступала международная гостиничная сеть Kempinski Hotel Group. В 2015 год правительство Украины изъяло гостиницу из управления ООО «Премьер Отель Одесса».

Ранее сообщалось, что несколько компаний из ОАЭ заинтересованы в строительстве марины в Одессе, а также портовой инфраструктуры.