Несколько компаний из ОАЭ заинтересованы в строительстве марины в Одессе, а также портовой инфраструктуры.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в понедельник, передает «Интерфакс-Украина».

— Есть вопрос портов. Они (компании из ОАЭ, — прим.) профессионалы, они уже на нашем рынке. Мы говорим о большом проекте — строительстве большой марины в Одессе и большого отдельного порта. И одна из компаний, с которыми мы встречались, будут на этой неделе в Украине, и мы будем говорить именно о речном транспорте, в котором они профессионалы и готовы строить речные порты, — сообщил он.

По словам президента, эти вопросы он обсуждал с представителями больших компаний из ОАЭ в ходе встречи с бизнесом в рамках его поездки в ОАЭ.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что речные перевозки — самые дешевые в Украине, при этом они могут быть доходной отраслью как для бизнеса, так и для бюджета.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в Дубае провел встречу с CEO одного из крупнейших портовых операторов мира — группы компаний DP World Султаном Ахмедом бин Сулаемом, пригласив компанию через концессии заходить на украинский рынок.