Президент Украины Владимир Зеленский в Дубае провел встречу с CEO одного из крупнейших портовых операторов мира — группы компаний DP World Султаном Ахмедом бин Сулаемом, пригласив компанию через концессии заходить на украинский рынок.

Об этом сообщает Офис президента.

— Встреча состоялась на территории Dubai Maritime City, где создан искусственный полуостров и первый в мире хаб, который будет сочетать все области морской промышленности и торговли и направлен на решение глобальных логистических проблем морских грузоперевозок и портового сообщения. Во время встречи Владимир Зеленский напомнил, что в Украине были приняты законы, которые будут мотивировать иностранных инвесторов приходить в нашу страну. В частности, он рассказал о концессии, благодаря которой в два украинских порта уже зашли иностранные инвесторы, и о инвестиционных нянях, которые будут создавать прямой контракт между инвестором и государством, — говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что ему очень нравится идея со строительством современной марины (специально обустроенной гавани для яхт и катеров) и современного отеля в Одессе, а государство готово сопровождать проект и действовать быстро в этом направлении.

— Поэтому мы сегодня приглашаем компании DP World через такие концессии больше заходить на украинский рынок. У нас есть еще четыре порта, в которые может зайти компания. Второе — построить марину вместе с компанией, которая занимается подобными проектами. Мы знаем, что речной транспорт может быть самым дешевым в плане перевозок. Поэтому я хотел бы, чтобы вы также присмотрелись к будущим возможностям. Мне кажется, это привлекательный бизнес в Украине. И речь идет не только о туризме, а прежде всего — о перевозке грузов, — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, украинская делегация подписала в Объединенных Арабских Эмиратах меморандумы и контракты на сумму от трех миллиардов долларов.